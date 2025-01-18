Трехкратный чемпион мира высказался против отставки Ротенберга с поста тренера СКА

Экс-хоккеист Терещенко: не понимаю, зачем увольнять Ротенберга из СКА

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался против возможной отставки Романа Ротенберга с поста тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, передает »Чемпионат».

«Вы считаете, что поменять его сейчас — это выход из положения? Я считаю, что нет. Раньше нужно было об этом думать руководству. Я просто не понимаю, зачем сейчас менять», — сказал Терещенко.

В прошлом матче регулярного чемпионата СКА уступил череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 4:7. СКА потерпел четвертое поражение подряд. До этого клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Спартаку», московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает седьмое место, набрав 55 очков. Лидирует в таблице «Локомотив», набрав 76 баллов, второе место занимает столичное «Динамо», имея в активе 59 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак». Красно-белые отстают от бело-голубых по дополнительным показателям. Четвертым идет столичный ЦСКА, также набрав 59 очков.

Ранее Ротенберг объяснил, почему он не боится увольнения из команды.