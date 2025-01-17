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Тренер СКА Ротенберг объяснил, почему он не боится увольнения из команды

Тренер СКА Ротенберг о возможном увольнении: чувство страха в спорте недопустимо
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не боится увольнения из команды после поражения от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.

«Чувство страха в спорте недопустимо, тогда акулы сожрут меня. Я буду делать всегда все возможное для побед. Бывали очень сложные ситуации в истории клуба», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 4:7. СКА потерпел четвертое поражение подряд. До этого клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Спартаку», московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает седьмое место, набрав 55 очков. Лидирует в таблице «Локомотив», набрав 74 балла, второе место занимает столичное «Динамо», имея в активе 59 очков. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА. Армейцы отстают от бело-голубых по дополнительным показателям.

Ранее в СКА заявили, что их соперники боятся конкурировать на площадке.

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