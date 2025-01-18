Российский тренер рассказал, как его друг купил квартиру Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как его друг купил квартиру фигуристке Елизавете Туктамышевой, передает RT.

Мишин рассказал, что его друг поддерживал его группу финансово.

«Думаю, что восхождение Лизы было бы невозможно без его помощи. Именно он купил ей квартиру, в которой она могла жить вместе со своей мамой после переезда в Санкт-Петербург», — сказал Мишин.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2025 году исполнится 29 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду.