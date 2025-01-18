Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер рассказал, как его друг купил квартиру Туктамышевой

Тренер Мишин: мой друг купил квартиру Туктамышевой
close
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как его друг купил квартиру фигуристке Елизавете Туктамышевой, передает RT.

Мишин рассказал, что его друг поддерживал его группу финансово.

«Думаю, что восхождение Лизы было бы невозможно без его помощи. Именно он купил ей квартиру, в которой она могла жить вместе со своей мамой после переезда в Санкт-Петербург», — сказал Мишин.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2025 году исполнится 29 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами