Американский журналист назвал фигуристку, которую России стоит отправить на Олимпиаду

Американский журналист Дэйв Лиз в своих соцсетях заявил, что России стоит отправить на Олимпиаду Елизавету Туктамышеву.

«России надо подумать над тем, как воспримут ее спортсменов. Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают. Это была бы оливковая ветвь вместо решения перевести Петросян к другому тренеру», — заявил Лиз.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Ранее Туктамышева допустила, что может вернуться в спорт из-за допуска российских фигуристов на Олимпиаду.