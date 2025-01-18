Махачев о своем сопернике на UFC 311: я разгромлю его

Махачев о бое с Мойкано на UFC 311: я разгромлю его

Российский боец Ислам Махачев высказался о поединке против бразильца Ренато Мойкано, заявив, что разгромит своего соперника, передает «Чемпионат».

«Я не хотел оставлять вас без поединка. Это все ради вас, парни. Что я могу сказать по поводу своего оппонента? Я разгромлю его», — сказал Махачев.

Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь на 19 января по московскому времени. В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее Арман Царукян снялся с боя против Махачева на UFC 311.