Хабиб о новом сопернике Махачева на UFC 311: не собираемся недооценивать этого парня

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что Ислам Махачев на турнире UFC 311 встретится не с Арманом Царукяном, а с Ренато Мойкано, передает Sport24.

«Конечно, это не то же самое, что Арман и Ислам, но это все равно очень конкурентный бой. И мы не собираемся недооценивать этого парня», — сказал Хабиб.

Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь на 19 января по московскому времени. В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее стало известно, что сказал Махачев после замены соперника на UFC 311.