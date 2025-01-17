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Экс-тренер сборной России заявил, что «Динамо» стоит рассмотреть вопрос продажи лидера

Тренер Игнатьев заявил, что «Динамо» стоит продать полузащитника Бителло
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Михаил Синицын/ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству московского «Динамо» необходимо выяснить мотивы бразильского полузащитника Бителло, который не прилетел на тренировочный сбор команды в ОАЭ.

По его словам, при определенных обстоятельствах можно рассмотреть вопрос продажи игрока.

«Все зависит от того, что побудило Бителло принять такое решение. Если его не устраивают бытовые условия или взаимоотношения в клубе, то, конечно, лучше дать ему возможность уйти, осуществив продажу. Пользы от него в таком случае никакой, а тратить деньги на его содержание не вижу никакого резона. Незаменимых нет, на его место придет другой футболист. Но клубу нужно разобраться, почему это происходит», — заявил Игнатьев.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что Бителло должен быть оштрафован «Динамо» за пропуски.

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