Экс-тренер сборной России предложил «Динамо» наказать одного из лидеров

Тренер Игнатьев заявил, что Бителло должен быть оштрафован «Динамо» за пропуски

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что бразильского полузащитника «Динамо» Бителло, который не прилетел на тренировочный сбор команды в ОАЭ, необходимо наказать согласно условиям его контракта.

По его словам, руководство бело-голубых может оштрафовать футболиста за прогулы.

«Только сам Бителло может объяснить свой мотив, свое поведение. Мне понятно одно — есть командная дисциплина, есть контрактные обязательства, где четко и ясно прописаны условия. Если эти условия нарушаются, то должны включаться штрафные санкции, которые есть в трудовом договоре. Это касается как стороны игрока, так и стороны клуба. Если футболист не появился вовремя в расположении команды, то будет наказан, в первую очередь, финансово», — заявил Игнатьев.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

Ранее руководству «Динамо» посоветовали избавиться от одного из лидеров.