Руководству «Динамо» посоветовали избавиться от одного из лидеров

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что бразильского полузащитника «Динамо» Бителло, который не прилетел на тренировочный сбор команды в ОАЭ, необходимо продавать.

По его словам, руководству бело-голубых нет смысла держать в команде игрока, который не хочет за нее выступать.

«Так не делается. Если вы мужики, то выскажите в лицо руководству свою позицию. На вас рассчитывают в клубе, а вы берете и не приезжаете. Если получится продать — конечно, надо это делать. Потому что так вести себя нельзя», — заявил Масатилин.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

Ранее нападающего «Зенита» Александра Соболева сравнили со сбитым летчиком.