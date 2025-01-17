Поведение лидера «Динамо» назвали наглостью

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает недостойным поведение бразильского полузащитника Бителло, который не прилетел на тренировочный сбор команды в ОАЭ.

По его словам, южноамериканец показал себя не с самой лучшей стороны, отказавшись от обсуждения проблем лицом к лицу с руководством бело-голубых.

«Просто наглость, большая наглость. Если ты считаешь себя очень хорошим футболистом и считаешь, что заслуживаешь повышения зарплаты, — подойди к руководству и поговори. Объясни свою позицию, попроси трансфер, если не получается договориться. А ты уезжаешь и уже оттуда начинаешь что-то требовать. Если ты хочешь что-то требовать — приезжай на сборы, приезжай в Москву, поговори, выскажи свое видение ситуации», — заявил Масатилин.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

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