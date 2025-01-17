Автомобиль влетел в толпу фанатов после матча «Сибирь» — «Локомотив»

Машина влетела в толпу людей после матча КХЛ между «Сибирью» и «Локомотивом»

Легковой автомобиль влетел в толпу после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской «Сибирью» и ярославским «Локомотивом». Об этом пишет Telegram-канал «Mash Siberia».

Инцидент произошел в Новосибирске. По словам очевидцев произошедшего, люди шли к остановке в начале Октябрьского моста, водитель «Митсубиши» перестроился в среднюю полосу, а автомобиль справа резко поехал в него. Из-за этого пришлось совершить маневр, который привел к наезду на толпу.

Пострадали два человека, характер их травм пока уточняется. Сотрудники правоохранительных органов уже начали разбираться в ситуации.

Матч КХЛ завершился победой ярославской команды в серии послематчевых буллитов. Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, а победный бросок в серии нанес Байрон Фрейз.

«Локомотив», набрав 76 очков, лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию до пяти матчей. «Сибирь», имеющая в активе 44 балла, располагается на восьмой строчке на Востоке.

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