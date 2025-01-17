ЦСКА потерпел пятое поражение в 2025 году

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, завершилась со счетом 4:0. Голами в этом поединке отметились Наиль Якупов, который оформил дубль, и Рид Буше, который также поразил ворота соперников дважды. Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 30 бросков соперника.

Омский клуб продлил свою победную серию, которая идет с 4 января. Тогда «Авангард» одолел «Нефтехимик», с тех пор команда выиграла еще пять матчей, включая игру с ЦСКА. Армейский клуб потерпел пятое поражение в шести матчах, которые провел в 2025 году.

«Авангард», набравший 51 очко в текущем сезоне регулярного чемпионата, идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА продолжает удерживать третью строчку на Западной конференции, в активе команды 59 очков.

Следующий матч «Авангард» проведет против «Салавата Юлаева» 20 января, ЦСКА на день раньше сыграет с «Сибирью».

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