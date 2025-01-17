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Чемпион мира объяснил, благодаря чему Овечкин побил необычный рекорд НХЛ

Чемпион мира Терещенко объяснил новый рекорд Овечкина в НХЛ
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко объяснил, как российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось побить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голкиперов, которым он забивал. Слова экс-хоккеиста приводит «Чемпионат.com».

«За счет броска, за счет бомбардирских и снайперских качеств! Саня — молодец. 874 шайбы наколотить — конечно, вратарей много там должно быть. Поэтому это и есть, наверное, та история, что много голов забил — вот и рекорд по шайбам разным вратарям», — заявил он.

В матче регулярного чемпионата Овечкин забросил голкиперу «Оттавы» Леэви Мериляйнену. Мериляйнен стал 179-м вратарем в НХЛ, которому забросил Овечкин. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра.

Шайба Овечкина оказалась единственной в прошедшем поединке. Хоккеист отличился в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин назвал крутым свой новый рекорд в НХЛ.

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