У олимпийской чемпионки украли все трофеи во время пожаров в США

У теннисистки Шрайвер украли трофеи во время пожаров в Лос‑Анджелесе

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде американка Пэм Шрайвер поделилась, что стала жертвой ограбления во время сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе. Ее слова приводит ESPN.

Спортсменка переезжала в отель, чтобы быть дальше от пожаров, и погрузила в свой автомобиль выигранные трофеи — пять наград за победу на Открытом чемпионате США, пять трофеев «Ролан Гаррос» и один кубок Australian Open. 16 января автомобиль угнали.

«Теперь и моя семья стала жертвой преступления. Очень печально, что в самые трудные времена, когда люди находятся в столь трудном положении, другие занимаются подобными вещами», — поделилась она.

Спортсменка добавила, что уже обратилась в правоохранительные органы.

Шрайвер выиграла летние Олимпийские игры в 1998 году вместе с Зиной Гаррисон. В 1991 году она забрала три золотые медали на Панамериканских играх — в одиночном и парном разрядах, а также миксте. Карьеру спортсменка завершила в 1994 году.

Сильные лесные пожары начались в городе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился медалей из-за пожаров.