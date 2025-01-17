Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У олимпийской чемпионки украли все трофеи во время пожаров в США

У теннисистки Шрайвер украли трофеи во время пожаров в Лос‑Анджелесе
close
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде американка Пэм Шрайвер поделилась, что стала жертвой ограбления во время сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе. Ее слова приводит ESPN.

Спортсменка переезжала в отель, чтобы быть дальше от пожаров, и погрузила в свой автомобиль выигранные трофеи — пять наград за победу на Открытом чемпионате США, пять трофеев «Ролан Гаррос» и один кубок Australian Open. 16 января автомобиль угнали.

«Теперь и моя семья стала жертвой преступления. Очень печально, что в самые трудные времена, когда люди находятся в столь трудном положении, другие занимаются подобными вещами», — поделилась она.

Спортсменка добавила, что уже обратилась в правоохранительные органы.

Шрайвер выиграла летние Олимпийские игры в 1998 году вместе с Зиной Гаррисон. В 1991 году она забрала три золотые медали на Панамериканских играх — в одиночном и парном разрядах, а также миксте. Карьеру спортсменка завершила в 1994 году.

Сильные лесные пожары начались в городе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился медалей из-за пожаров.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами