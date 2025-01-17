Польской футболистке угрожали из-за того, что она играет за «Зенит»

Польская футболистка Гживиньска: мне угрожали из-за того, что я играю в «Зените»

Польская футболистка Габриэла Гживиньска рассказала, что на родине ей угрожали из-за того, что она играет за петербургский «Зенит», передает Sport24.

«Когда я тольĸо перешла в «Зенит», все было нормально. Не встретила ни одного негативного мнения. А потом все как с цепи сорвались. Мне писали, чтобы я не приезжала в Польшу, угрожали мне», — сказала Гживиньска.

В сезоне 2024 года Гживиньска сыграла в 24 матчах за «Зенит» в чемпионате России, забив 19 мячей. Она стала лучшим бомбардиром турнира. Футболистки «Зенита» выиграли чемпионат. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку сильнейших столичный «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российской фигуристке угрожали в соцсетях.