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«Кто-то подмог, как часто бывает»: Мостовой о карьере Карпина

Александр Мостовой считает, что Валерию Карпину помогли с тренерской карьерой
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что наставнику национальной российской команды и «Ростова» Валерию Карпину помогли с тренерской карьерой. Его слова приводит Sports.ru.

«Он приехал, кто-то где-то подмог, как у нас часто бывает. Мне так, к сожалению, никто не помогал. А потом что? По накатанной идешь и идешь. Но я спокойно к этому отношусь. Знаю, что в жизни есть вещи и поважнее», — заявил он.

Мостовой и Карпин вместе играли в испанской «Сельте». Оба закончили игровую карьеру в сезоне-2004/05.

Мостовой никогда не работал тренером, однако уже прошел аттестацию в Академии Российского футбольного союза (РФС). Это необходимо для получения тренерской лицензии. Также экс-игрок прошел стажировку в московском «Динамо».

Карпин с 2008 по 2012 год был генеральным директором московского «Спартака», после чего стал главным тренером красно-белых. Также в своей тренерской карьере он работал с «Мальоркой» и армавирским «Торпедо». «Ростов» он возглавил в 2017 году, а в 2021 году сменил Станислава Черчесова на посту наставника сборной России.

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