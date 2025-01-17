Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду

Овечкин приблизился к рекорду Ягра по победным шайбам в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин приблизился к рекорду чеха Яромира Ягра по победным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин забросил победную шайбу в матче против «Оттавы». Встреча завершилась со счетом 1:0 (ОТ). 39-летний Овечкин забил свой 134-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Яромир Ягр, который является рекордсменом по данному показателю, забросил 135 шайб.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче команда Овечкина сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 19 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.