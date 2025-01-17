Перенесено время начала матча «Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) внесла изменения в расписание матчей 21-го тура «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит», сообщает пресс-служба лиги в своем Telegram-канале.

Матч «Ростов» — «Краснодар» начнется 16 марта в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 марта в 19:45 по московскому времени.

Решение о переносе времени матчей принято по просьбе генерального партнера турнира и по согласованию с основным вещателем.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее в «Спартаке» рассказали, готов ли клуб бороться за победу в РПЛ.