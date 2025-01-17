Тренер «Вашингтона» об Овечкине: то, что он делает, просто удивительно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил форварда своей команды Александра Овечкина, который забросил победную шайбу в матче с «Оттавой», передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Мы просто продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере. Овечкин забивает разным парням, на разных стадионах и против каждой команды. То, что он делает, просто удивительно», — сказал Карбери.
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:0 (ОТ).
Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.
Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.
В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.
Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.