Тренер «Вашингтона» об Овечкине: то, что он делает, просто удивительно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери похвалил форварда своей команды Александра Овечкина, который забросил победную шайбу в матче с «Оттавой», передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы просто продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере. Овечкин забивает разным парням, на разных стадионах и против каждой команды. То, что он делает, просто удивительно», — сказал Карбери.

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:0 (ОТ).

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.