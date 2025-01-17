Овечкин установил рекорд НХЛ

Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым он забрасывал шайбы

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу вратарей, которым он забрасывал шайбы.

В матче регулярного чемпионата Овечкин забросил голкиперу «Оттавы» Леэви Мериляйнену. Мериляйнен стал 179-м голкипером в НХЛ, которому забросил Овечкин. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра.

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0 (ОТ).

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче команда Овечкина сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 19 января. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин стал лучшим в категории «Величайшее достижение на льду».