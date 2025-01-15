«Не утка»: Малкин высказался об ограблении своего дома

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил, что его дом ограбили. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Новость об ограблении моего дома — не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», — заявил он.

По информации телеканала KDKA, ограбление произошло 12 января во время матча «Питтсбург» с «Оттавой Сенаторз». Задняя дверь дома Малкина была выбита, и в момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены. Звонок в экстренные службы поступил спустя несколько часов после поединка. Воры украли три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста. Малкин выигрывал их вместе с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 годах.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Илья Ковальчук призвал Александра Овечкина не думать о рекорде Уэйна Гретцки.