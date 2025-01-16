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«Сложно сказать»: тренер оценил шансы «Ливерпуля» на победу в АПЛ

Тренер Силкин о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ: сложно сказать
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Lee Smith/Reuters

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин затруднился ответить на вопрос, сможет ли «Ливерпуль» стать победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Здесь сложно сказать. Все будет зависеть от того, как будут играть их соперники и как будет сам «Ливерпуль» выступать в оставшихся матчах АПЛ. Еще же у них есть Лига чемпионов», — сказал Силкин.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 47 очков. Второе место занимает лондонский «Арсенал», имея в активе 43 балла. Замыкает тройку сильнейших «Форест», набрав 41 балл.

«Ливерпуль» основан в 1892 году, в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента создания проводит домашние матчи на стадионе «Энфилд». Стадион построен в 1884 году, на нем изначально играл другой ливерпульский клуб, «Эвертон». «Энфилд» вмещает более шестидесяти одной тысячи болельщиков.

Ранее «Манчестер Сити» одержал разгромную победу в Кубке Англии, забив восемь мячей.

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