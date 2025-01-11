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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу в Кубке Англии, забив восемь мячей

«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Солфорду» в матче Кубка Англии
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Molly Darlington/Reuters

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу в третьем раунде Кубка Англии, одолев «Солфорд Сити».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере», завершилась со счетом 8:0. Голами в этом противостоянии отметились Жереми Доку, оформивший дубль, Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш, реализовавший пенальти, и Джеймс Макэйти, который забил три мяча.

Соперник «Манчестер Сити» по четвертому раунду Кубка Англии будет определен позднее в ходе жеребьевки.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», который возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола, после 20 сыгранных матчей идет на шестой строчке, набрав 34 балла и пока находясь вне еврокубковой зоны. От лидера — «Ливерпуля» — «горожан» отделяет 12 очков. «Солфорд» Сити» играет во Второй лиге Англии. Команда после 24 матчей идет на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 42 балла.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Ранее футболиста АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия партнерши.

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