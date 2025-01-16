Тренер СКА Ротенберг о поражении от «Северстали»: это позор для меня

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг назвал позором поражение от «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.

«Я, честно, удивлен. Я хочу извиниться перед всеми, что мы столько пропустили дома. Честно, это позор для меня. Но мы забили хорошие голы. Игра есть у команды», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 4:7. СКА потерпел четвертое поражение подряд. До этого клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Спартаку», московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает седьмое место, набрав 55 очков. Лидирует в таблице «Локомотив», набрав 74 балла, второе место занимает столичное «Динамо», имея в активе 59 очков. Замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА. Армейцы отстают от бело-голубых по дополнительным показателям.

Ранее в СКА заявили, что их соперники боятся конкурировать на площадке.