В СКА заявили, что их соперники боятся конкурировать на площадке

В СКА пожаловались на организованный в адрес клуба «медийный черный пиар»

Петербургский хоккейный клуб СКА заявил, что против них организована недобросовестная шумиха в СМИ. Об этом они написали в своем официальном Telegram-канале.

«СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке», — заявили в клубе.

Также они отметили, что в последнее время участились случаи оскорбительных кричалок в гостевых матчах коллектива.

«Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что, безусловно, не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время», — добавили в пресс-службе петербуржцев.

14 января сообщалось, что фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

Примечательно, что ранее подобным скандированием в отношении СКА отметились и фанаты московского «Спартака» в домашнем матче с петербуржцами, состоявшемся в конце октября 2024 года. После той игры главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «кричали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ направил в лигу письмо с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга.

Впоследствии КХЛ оштрафовала «Спартак», а также вынесла предупреждения в адрес СКА и лично Ротенберга. Лига рекомендовала руководству СКА обратить внимание на поведение тренера и принять меры.

Встреча, прошедшая в Ярославле в понедельник, завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. В ходе игры фанаты «железнодорожников» скандировали «СКА — позор российского хоккея».

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Локомотив» лидирует, набрав 74 очка после 46 игр. Коллектив имеет отрыв от второй строчки в 15 баллов. СКА идет седьмым — у подопечных Романа Ротенберга 55 набранных очков после 44 встреч.

Ранее Ротенберг попросил прощения у журналистов.