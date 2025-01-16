121-я ракетка мира о победе над Медведевым на Australian Open: могло быть и легче

Американский теннисист Тин о победе над Медведевым: могло быть и легче

121-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Ленер Тин прокомментировал сенсационную победу над Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open, заявив, что могло быть и легче, передает «Чемпионат».

«Я надеялся, что до тай-брейка в пятом сете не дойдёт. Но в любом случае, очень счастлив, что выиграл. Знаю, что я все усложнил, могло быть и легче, но ладно», — сказал Тин.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев оскорбил болельщика на Australian Open.