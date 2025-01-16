Футболист «Оренбурга» раскритиковал игроков, которые говорят, что реально жить на 30 тысяч в месяц

Защитник и капитан «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал заявления некоторых футболистов о том, что можно прожить на 30 тысяч рублей в месяц, передает «Матч ТВ».

«Чего они лепят? Может, не учитывают ипотеку и кредиты, только кофе и еду. А так, у них у каждого брендовая сумка. Хотите сказать, на 30 тысяч в месяц купили?» — сказал Малых.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее вратарь московского «Динамо» ответил на претензии по поводу высоких зарплат.