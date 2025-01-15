Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вратарь «Динамо» ответил на претензии по поводу высоких зарплат

Вратарь «Динамо» Лещук: во всем мире спортсмены получают хорошие деньги
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на претензии тех, кто считает зарплаты в российском футболе слишком завышенными, отметив, что во всем мире спортсмены получают хорошие деньги, передает «РБ Спорт».

«Во всем мире спортсмены получают хорошие деньги. В спорт попадают единицы. Что мешает авторам комментариев стать такими «паспортистами»? Любой человек может пойти учиться играть в футбол», — сказал Лещук.

2 декабря 2024 года московский клуб сыграл вничью с результатом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча игру для «Динамо» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук, который переправил мяч в ворота.

Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе. До этого, 22 сентября 2001 года, вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

Ранее Лещук рассказал об отношении к русским в США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами