Вратарь «Динамо» ответил на претензии по поводу высоких зарплат

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на претензии тех, кто считает зарплаты в российском футболе слишком завышенными, отметив, что во всем мире спортсмены получают хорошие деньги, передает «РБ Спорт».

«Во всем мире спортсмены получают хорошие деньги. В спорт попадают единицы. Что мешает авторам комментариев стать такими «паспортистами»? Любой человек может пойти учиться играть в футбол», — сказал Лещук.

2 декабря 2024 года московский клуб сыграл вничью с результатом 1:1 с грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 22-й минуте матча отличился казахский нападающий «Ахмата» Максим Самородов. На последней, 96-й минуте матча игру для «Динамо» спас пришедший в чужую штрафную на угловой Лещук, который переправил мяч в ворота.

Лещук стал первым вратарем за 23 года, кто смог забить гол в высшем футбольном российском дивизионе. До этого, 22 сентября 2001 года, вратарь «Торпедо-ЗИЛ» Андрей Новосадов реализовал пенальти в матче с «Факелом».

Ранее Лещук рассказал об отношении к русским в США.