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Почетного президента Российского футбольного союза пригласили на конгресс УЕФА

Почетного президента РФС Колоскова пригласили на конгресс УЕФА
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Александр Вильф/РИА Новости

Почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова пригласили на конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в Сербии, передает ТАСС.

«Вчера пришло приглашение на конгресс УЕФА. Сейчас думаю, ехать или нет. Это же пройдет в Сербии, есть прямые рейсы, скорее всего, полечу», — сказал Колосков.

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее в Казахстане рассказали, ведутся ли переговоры с Россией о проведении товарищеского матча.

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