В Казахстане рассказали, ведутся ли переговоры с Россией о проведении товарищеского матча

Казахстан не ведет переговоры с Россией о проведении товарищеского матча

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов заявил, что сейчас Казахстан не ведет переговоры с Россией о проведении товарищеского матча, передает «Матч ТВ».

«У нас есть свои требования по матчам. На данный момент, как мне известно, переговоров с РФС не ведется. Но этот вопрос находится в компетенции департамента национальных сборных», — сказал Бекенов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что южноамериканская сборная хочет провести матч с Россией.