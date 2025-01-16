Стало известно, будет ли Костомаров участвовать в выборах главы Федерации фигурного катания России

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что не будет претендовать на пост главы Федерации фигурного катания России (ФФККР), передает «Спорт-Экспресс».

«Могу ли представить себя на посту главы ФФККР? Нет, нет, нет. Все, что я могу сказать», — сказал Костомаров.

Выборы главы ФФККР состоятся 11 февраля.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров заявил, что не посещает врачей.