«Идиоты»: Слуцкий обратился к тем, кто не захотел подписывать Дзюбу

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал идиотами тех, кто отказался от подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой из-за репутации. Об этом он рассказал в эфире шоу DASH на канале «Okko Спорт».

«А вас не смущает, что он без одного мяча — лучший бомбардир за всю историю российского футбола, за все времена? Сколько у него голов даже за «Томь», «Ростов», «Арсенал»? Если все эти вещи перевешивают то, что он принимал участие в программе «Ну, так нельзя», то вы идиоты», — заявил Слуцкий.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год.