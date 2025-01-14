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Был назван фаворит боя Махачев — Царукян

Российский боец Корешков: Махачев выиграет, бой продлится все пять раундов
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Joe Camporeale/Reuters

Экс-чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков назвал Ислама Махачева фаворитом в бою с соотечественником Арманом Царукяном. Его слова приводит «Советский спорт».

«Оба бойца в очень хорошей форме. Арман идет на явном подъеме, у него много побед. Также Махачев идет на длительной победной серии. Дерется с топовыми ребятами. Думаю, бой продлится все пять раундов. Выиграет его Махачев», — заявил Корешков.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бое вечера сразится с Царукяном. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее было названо слабое место Махачева.

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