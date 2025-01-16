Семикратный чемпион Франции вылетел из Кубка страны от клуба пятого дивизиона

«Лион» вылетел из Кубка Франции от клуба пятого дивизиона «Бургуэн-Жаллье»

Французский «Лион», который является семикратным победителем Лиги 1, сенсационно уступил в матче 1/16 Кубка Франции клубу пятого дивизиона «Бургуэн-Жаллье».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. За «Лион» забили Неманья Матич и Жорж Микаутадзе. За «Бургуэн-Жаллье» дважды забил Меди Мужецки.

В серии пенальти «Лион» уступил со счетом 2:4. Решающий пенальти реализовал Суфьян Атик.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает шестое место, набрав 28 очков. На первой строчке идет «ПСЖ», имея в активе 43 балла. Второе место занимает «Марсель», набрав 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Монако» набрав 31 балл.

В следующем матче чемпионата Франции «Лион» встретится с «Тулузой». Встреча состоится 18 января. Команды выйдут на поле в 18.05 по московскому времени.

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