Почетный президент РФС увидел спад в игре «Зенита»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в игре петербургского «Зенита» произошел спад. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Видно по многим игрокам, что у них спад в игре произошел. Эмоциональное снижение их возможностей. Мы можем только констатировать, что есть проблема, а команде нужно решить ее», — сказал Колосков.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля подвергли критике.