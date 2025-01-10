«Голый король»: экс-тренера «Спартака» Абаскаля подвергли критике

Один из ведущих канала «Это футбол, брат!» и футбольный агент Тимур Гурцкая негативно оценил тренерские навыки бывшего наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и выразил мнение, что специалист готов вернуться в чемпионат России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Он думал, что после «Спартака» будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды [«Гранады»], и уже ударился в воспоминания. <...> Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ, в Испании видят его настоящий уровень», — заявил он.

24 декабря Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом красно-белые одержали шесть побед подряд.

Ранее экс-капитан «Спартака» Глушаков встал на защиту Абаскаля.