Экс-игрок «Зенита»: руководство клуба не будет давать играть молодым футболистам

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев заявил, что руководство сине-бело-голубых не будет доверять молодым футболистам, передает «Чемпионат».

«Пока это руководство в «Зените», стратегия не поменяется и воспитанникам доверять не будут. Кроме того, что это футбол для зрителей, это личный бизнес. У руководства «Зенита» ненасытные аппетиты», — сказал Канищев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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