Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский футболист мог отсудить у государства 300 млн рублей за время в тюрьме

Футболист Мамаев мог подать иск государству на 300 млн рублей за время в тюрьме
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российский футболист Павел Мамаев заявил, что мог подать иск государству на 300 миллионов рублей за время, проведенное в тюрьме. Об этом он рассказал в подкасте Smol Talk.

«Я мог подать иск, по которому государство должно было все компенсировать. Сумма нереальная – около 300 млн рублей», — сказал Мамаев.

Игрок отметил, что в эту сумму входило все, что он не получил «по своим контрактам». Также он заявил, что посчитал неправильным подавать подобный иск.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее Мамаев рассказал о желании занять руководящую должность в российском футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами