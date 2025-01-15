Российский футболист мог отсудить у государства 300 млн рублей за время в тюрьме

Футболист Мамаев мог подать иск государству на 300 млн рублей за время в тюрьме

Российский футболист Павел Мамаев заявил, что мог подать иск государству на 300 миллионов рублей за время, проведенное в тюрьме. Об этом он рассказал в подкасте Smol Talk.

«Я мог подать иск, по которому государство должно было все компенсировать. Сумма нереальная – около 300 млн рублей», — сказал Мамаев.

Игрок отметил, что в эту сумму входило все, что он не получил «по своим контрактам». Также он заявил, что посчитал неправильным подавать подобный иск.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее Мамаев рассказал о желании занять руководящую должность в российском футболе.