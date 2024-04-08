Скандальный игрок рассказал о желании занять руководящую должность в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что хотел бы попробовать себя на руководящей должности в российском клубе. Его слова передает РИА Новости.

«О тренерстве мыслей не было. Пока не чувствую, что это вообще мое. Больше интересен руководящий процесс. Сейчас у нас прекрасно развивается академия, поэтому все мысли связаны с этим.

Что касается работы в каком-то клубе, должно поступить предложение. Это уже более интересно. Почему бы не рассмотреть. Я переживаю за все команды, в которых играл, а также где играют мои друзья», — сказал Мамаев.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее бывший замгендиректора «Спартака» заявил, что руководство будет издеваться над командой.