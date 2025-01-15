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Бывший муж дзюдоистки Барановой назвал причину смерти 33-летней спортсменки

Бывший муж дзюдоистки Барановой Фадеев: она умерла после продолжительной болезни
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Личный архив

Бывший муж российской дзюдоистки и самбистки Ольги Барановой Михаил Фадеев заявил, что спортсменка умерла после продолжительной болезни, передает ТАСС.

«Она скончалась после тяжелой болезни. Ребенок, конечно, останется со мной», — сказал Фадеев.

О смерти Барановой стало известно 14 января. Портал Tverisport написал, что в последнее время у спортсменки были серьезные трудности и с работой, и в личной жизни, а также со здоровьем. Как сообщили родственники, причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Баранова добилась значительных успехов в национальных первенствах по дзюдо и самбо: она дважды занимала призовые места на национальных первенствах, а в 2014 году выиграла Кубок мира по самбо в болгарском Бургасе в категории до 68 кг.

Ранее основатель хоккейного клуба Алексей Зайцев скончался на тренировке.

Ранее старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года.

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