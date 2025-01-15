Экс-тренер «Спартака»: возможно, Неаполь уже тесноват для Кварацхелии

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поддержал переход Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ», передает «Спорт-Экспресс».

«Хвича показал, что может играть на высоком уровне. Возможно, Неаполь уже немного тесноват для него. Хотя он мог стать легендой клуба», — сказал Каррера.

Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X сообщил, что грузинский игрок уже согласовал пятилетний контракт с французским «ПСЖ», его зарплата должна вырасти в пять раз.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что Кварацхелия попросил клуб продать его.