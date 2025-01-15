Головин назвал клуб РПЛ, в который он не перейдет

Футболист «Монако» Головин: в «Спартаке» не получится себя представить

Футболист «Монако» Александр Головин заявил, что не представляет себя в московском «Спартаке», передает «Советский спорт».

«Не получится представить себя в «Спартаке», в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом российском клубе я думаю, что да», — сказал Головин.

В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 13 матчей, забив два мяча.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 36 очков.

Ранее Головин назвал лучшего игрока 2024 года.