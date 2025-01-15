Хоккеист Малкин: в новостях о российском хоккее каждый день — Ротенберг

Хоккеист Малкин о КХЛ: там в основном Роман Ротенберг каждый день разговаривает

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что следит за результатами матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Матч ТВ».

«Если честно, только иногда смотрю счета. Видел, что СКА расстался с Тони Де Анджело. Какие-то новости и интервью читаю. Но там в основном Роман Ротенберг каждый день разговаривает», — сказал Малкин.

Также Малкин отметил, что следит за магнитогорским «Металлургом», отметив, что команда хорошо играет.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин высказался об ограблении своего дома.