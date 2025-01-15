Хоккеист Малкин: в новостях о российском хоккее каждый день — Ротенберг

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что следит за результатами матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Матч ТВ».
«Если честно, только иногда смотрю счета. Видел, что СКА расстался с Тони Де Анджело. Какие-то новости и интервью читаю. Но там в основном Роман Ротенберг каждый день разговаривает», — сказал Малкин.
Также Малкин отметил, что следит за магнитогорским «Металлургом», отметив, что команда хорошо играет.
Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.
В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).
Ранее Малкин высказался об ограблении своего дома.