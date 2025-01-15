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Стала известна судьба Черчесова в сборной Казахстана

Sport24: Черчесов останется работать в сборной Казахстана
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Казахстанской федерации футбола приняли решение оставить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды, передает Sport24 со ссылкой на источник.

Планируется, что российский специалист будет работать с командой Казахстана до конца отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций: дважды уступила Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:2, 0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0, а во второй их встрече проиграл 0:5. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира.

Ранее Черчесов высказался о ситуации в сборной Казахстана.

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