Вратарь «Динамо» рассказал, стоит ли молодым российским игрокам уезжать в Европу

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев заявил, что молодым российским игрокам стоит уезжать в Европу, чтобы развиваться, передает Sport24.

«Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться. Там конкурентная среда, которая помогает становиться все выше и выше. У нас тоже конкурентная среда, но, наверное, там она выше», — сказал Лунев.

Также Лунев отметил, что нужно трезво оценивать свои силы и дальнейшие перспективы, а также понимать свое нынешнее положение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее одного из лучших футбольных судей России не позвали на сбор арбитров УЕФА.