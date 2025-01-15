«Вашингтон» показал видео с Овечкиным и корги

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях опубликовала видеозапись, на которой запечатлен российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин с корги.

Овечкин появился с корги перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Анахайм Дакс». Эту акцию клуб организовал для придания огласке проблемы бездомных животных. «Кэпиталз» проводят ее ежегодно. Все хоккеисты команды прибыли на арену с собаками.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Овечкин результативных действий в матче не совершил.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов. Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата команда встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 17 января.

Ранее Илья Ковальчук призвал Овечкина не думать о рекорде Гретцки.