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«Просто кайфовать»: Ковальчук о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион Ковальчук призвал Овечкина не думать о рекорде Гретцки
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и отметил, что неважно, когда это произойдет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Овечкин — такой один. Поэтому он и Овечкин. Нет такого человека и близко, кто это делает. 20 сезонов подряд он забил по 20 голов. Это говорит о многом. Я не сомневаюсь, что он побьет рекорд. Это сейчас много обсуждается, но Александру главное не думать об этом. А просто заниматься любимым делом и кайфовать», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов.

Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет на своей площадке с »Анахайм Дакс». Встреча состоится 15 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме назвали Овечкина национальным героем Вашингтона.

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