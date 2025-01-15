«Совсем не та Америка»: чемпион ОИ Фетисов об ограблении дома Малкина

Фетисов о краже в доме Малкина: это не та Америка, в которую я приезжал

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя ограбление дома российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, заявил, что в Америке сейчас жить небезопасно. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Никогда в жизни не хранил перстни или что‑либо еще, что должно быть под рукой, в банке или где‑то еще. Ну вот, дожили до времени, когда даже в элитных районах США небезопасно. Или катаклизмы разные, или преступность. Это совсем не та Америка, в которую я приехал когда‑то», — заявил он.

По информации телеканала KDKA, ограбление произошло 12 января во время матча «Питтсбург» с «Оттавой Сенаторз». Задняя дверь дома Малкина была выбита, и в момент взлома сигнализация и камеры оказались отключены. Звонок в экстренные службы поступил спустя несколько часов после поединка. Воры украли три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста. Малкин выигрывал их вместе с «Пингвинз» в 2009, 2016 и 2017 годах.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин высказался об ограблении своего дома.