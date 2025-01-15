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«Создал головную боль для тренера»: вратарь «Пари НН» об игре Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Сафонова ориентиром для российских футболистов
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Panoramic/Global Look Press

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев похвалил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова за игру, которую он показывает в парижском клубе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Матвей – молодец. Он показывает хорошую игру. Сафонов может служить ориентиром не только для других наших вратарей, но и вообще для всех российских футболистов. Хотелось бы пожелать удачи Матвею. Я верю, что у него все получится. За полгода он уже создал головную боль для тренера «ПСЖ», и это уже очень большой результат», — заявил он.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, а Доннарумма — 18. 12 января итальянец вышел в стартовом составе команды на матч 17-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьента», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее голкипер Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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