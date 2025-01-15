Теннисистке Андреевой спрогнозировали постепенный подъем в мировом рейтинге

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что 17-летняя Мирра Андреева, которая совершила в 2024 году большой скачок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в дальнейшем будет развиваться более плавно.

По его словам, соперницы к ней теперь более серьезно готовятся и усерднее изучают стиль ее игры.

«Она уже приближается к первой десятке мирового рейтинга, поэтому какие-то резкие скачки вверх даже для самого талантливого игрока, коим, безусловно, является Мирра, практически невозможны. Каждое продвижение даже на строчку вверх будет даваться с трудом — ее уже считают игроком топ-уровня и соответствующе готовятся к матчам против нее, изучая сильные и слабые стороны. Думаю, что она продолжит поступательное движение вверх, встречая ожесточенное сопротивление со стороны других теннисисток», — заявил Абашкин.

В матче второго круга Australian Open представительница России обыграла японскую спортсменку Моюку Учижиму, которая занимает 63-е место в рейтинге WTA. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Ранее Новак Джоковичу предрекли финал Australian Open при выполнении одного условия.